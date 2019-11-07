По Красной площади сегодня вновь прошли парадные расчеты в память о 78-й годовщине легендарного парада 7 ноября 1941 года. В торжественном марше приняли участие тысячи военных, курсантов и кадетов. Техника времен войны останется на площади до вечера, чтобы на нее могли посмотреть все желающие.

По Красной площади сегодня вновь прошли парадные расчеты в память о 78-й годовщине легендарного парада 7 ноября 1941 года. В торжественном марше приняли участие тысячи военных, курсантов и кадетов. Техника времен войны останется на площади до вечера, чтобы на нее могли посмотреть все желающие.Под музыку Александрова "Священная война" на Красную площадь вносят флаг России и знамя Победы. Равнение на середину. Но каждый из участников парада все равно посматривает в сторону трибун, где сидят самые почетные гости — ветераны Великой Отечественной войны."Этот парад — это наша история. Историю надо знать, лучшее из нее брать, худшее не повторять. Но самое главное, в моем понимании, историей своей державы надо гордиться", — говорит Иван Лыткин, ветеран Великой Отечественной войны.Связь поколений и историческая достоверность: за исключением погоды (в 1941 году в Москве была метель) — все остальное точь-в-точь. Шинели, маскхалаты и винтовки Мосина за спинами — так 78 лет назад красноармейцы уходили на фронт.По брусчатке Красной площади от Исторического музея до храма Василия Блаженного маршируют внуки и правнуки тех, кто в 1941 и 1942 годах отстоял столицу, зажатую в железные тиски гитлеровскими захватчиками: курсанты военных училищ, участники поисковых отрядов, реконструкторы, юнармейцы, суворовцы и кадеты."Мы несем знамя Всероссийской молодежной патриотической эстафеты добрых дел Следственного комитета РФ, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая пройдет по всей территории нашей страны", — рассказывает Виталий Назимов, вице-сержант кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского.Вот кадры хроники того самого легендарного парада 1941 года. По своему значению историки приравнивают его к стратегической военной операции, которая переломила ход битвы за Москву. На фронт прямо с парада уходила не только пехота. Военная техника была загружена боекомплектами и тоже отправлялась на передовую. Сегодня легендарные Т-34, "Катюши" и зенитки, защищавшие небо Москвы от налетов немецкой авиации, тоже в строю.Танк Т-34 — самый массовый в годы Великой Отечественной войны. Этот экспонат собран из нескольких боевых машин, но каждая его частица помнит о кровопролитных сражениях. В башне, например, зияет пробоина от артиллерийского снаряда. После реставрации танку присвоили не бортовой номер, а название "Боевая подруга"."Это соответствует танковому полку, в котором сражалась знаменитая Мария Октябрьская. Эта женщина, купившая танк на свои деньги, написавшая товарищу Сталину просьбу купить танк. Также она попросила зачислить ее в танковое училище и окончила его по разрешению Сталина", — объясняет Евгений Лебедев, эксперт Музея техники Вадима Задорожного.Выставка военной техники на Красной площади будет работать сегодня весь день. И каждый желающий сможет не только посмотреть, но и прикоснуться к истории нашей Победы.