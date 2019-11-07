Рисунки, выполненные цветными карандашами, акварелью, мелками и фломастерами, ярко отражали видение детьми нелегких служебных будней родителей...

В Культурном центре Главного управления МВД России по г. Москве прошел отборочный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», который традиционно проходит при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.Мероприятие проводилось в целях повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции, а также с целью воспитания у детей и подростков творческих способностей, чувства патриотизма, уважения к традиционным нравственным и духовным ценностям.В состав жюри вошли: начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве Юрий Рыбальченко, заместитель начальника Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве Каринэ Гаспарян, главный редактор газеты «Петровка, 38» Александр Обойдихин, председатель ассоциации женщин московской полиции Светлана Кокотова, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич и член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Коженов.Представителей жюри поразило разнообразие выставленных работ. Рисунки, выполненные цветными карандашами, акварелью, мелками и фломастерами, ярко отражали видение детьми нелегких служебных будней родителей.Конкурсная комиссия в ходе оценки отобрала 3 лучшие работы: «На прогулке» – Софья и Кирилл Барсуковы, дети старшего инспектора-программиста ИЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана внутренней службы Барсукова Максима Викторовича; «Защитник» – Дмитрий Зарубин, сын инспектора ДПС 2 ОСБ ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции; «Ожидание» – Фассалов Арсений, сын старшего инспектора 2 отдела ЭКЦ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве майора полиции Фассаловой Ларисы Александровны.Победители отборочного этапа Всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции» будут награждены ценными подарками от Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве