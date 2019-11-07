В Киеве на улице Петра Чаадаева мужчина, ворующий электричество, подстрелил своего соседа из автомата Калашникова, когда пострадавший пришел вместе с другими жильцами разобраться в ситуации. Инцидент попал на видео, снятое очевидцем.

В Киеве на улице Петра Чаадаева мужчина, ворующий электричество, подстрелил своего соседа из автомата Калашникова, когда пострадавший пришел вместе с другими жильцами разобраться в ситуации."Я сейчас сделаю", — сказал стрелок, сходил в свою квартиру, вернулся с автоматом и открыл огонь. Дочь вооруженного неплательщика пыталась остановить отца. "Папа, не надо!" — кричала она во весь голос, однако мужчина не послушал ни ее, ни голос разума.Соседка Светлана Панюшкина, работающая журналистом, рассказала подробности о происшествии на своей странице в социальной сети.На опубликованных кадрах, однако, видно, что соседи пришли не только поговорить, но и сделать что-то в электрическом щите. Пользователи социальной сети, обсуждающие инцидент, предположили, что была попытка или полностью прекратить подачу энергии в квартиру должника, или удалить незаконную проводку в обход счетчика.Пострадавший, по словам Светланы, в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии — пуля задела артерию в его ноге. Полицейские задержали стрелка и увезли его в участок.