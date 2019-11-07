Пострадавший прооперирован и находится под наблюдением врачей

Во Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего кольчугинца, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Он пытался зарезать своего друга из-за долга в 500 рублей, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.5 ноября подозреваемый пригласил к себе друга отметить совершеннолетие. Ближе к ночи между ними случился конфликт из-за долга в 500 рублей. Именинник схватил нож и ударил им друга в селезёнку. Парень с трудом добрался до дома, где родные вызвали ему «скорую» помощь. Пострадавшего прооперировали, он находится под наблюдением врачей.Его обидчик взят под стражу. Органы профилактики займутся работой с семьей пострадавшего, чтобы обеспечить ему комфортные жизненные условия.