На мероприятии присутствовали Мэр Москвы Сергей Собянин, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, руководящий состав МВД России, столичного Главка...

10 ноября страна поздравляет сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником.В преддверии этой даты в концертном зале «Россия» в Лужниках состоялось торжественное мероприятие для сотрудников и ветеранов столичного Главка.На праздничном мероприятии присутствовали Мэр Москвы Сергей Собянин, начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, руководящий состав МВД России, Главного управления МВД России по г. Москве, представители органов государственной власти, действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел, а также члены их семей.С поздравительной речью обратился мэр Москвы Сергей Собянин: «Изменилась страна, изменился город, но, тем не менее, обеспечение безопасности остается одним из главных приоритетов и задач государства. Что дороже всего человеку? Его здоровье и безопасность. Именно вы, сидящие в этом зале, надежно выполняете и обеспечиваете эту задачу. Спасибо вам от имени москвичей!».Ведущий концерта Марк Тишман добавил, что за многовековую историю полиции в ведомстве произошло много перемен, но одно осталось неизменным – это бережное отношение к своим традициям, их неустанное приумножение и славное продолжение. Многолетний опыт позволяет новому поколению московских полицейских успешно двигаться вперед, расширять границы своих возможностей и достигать новых профессиональных высот.В этот день со сцены концертного зала «Россия» столичных правоохранителей поздравили самые яркие звезды отечественной эстрады: Дмитрий Маликов, Наталья Подольская, Тамара Гвердцители, Александр Маршал и многие другие. Артисты создали в зале теплую атмосферу и праздничное настроение.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве