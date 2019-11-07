В числе принимавших Присягу были граждане Украины, получившие гражданство в минимальные сроки в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

В ОМВД России по Меленковскому району состоялась церемония принесения Присяги гражданина Российской Федерации иностранными гражданами, получившими российское гражданство.В торжественной обстановке девять уроженцев ближнего зарубежья зачитали текст Присяги и подтвердили свое желание соблюдать Конституцию и законодательство России, уважать культуру и традиции.В числе принимавших Присягу были граждане Украины, получившие гражданство в минимальные сроки в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 187 от 29.04.19 г. «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».С напутственным словом к собравшимся обратился начальник ОМВД России по Меленковскому району подполковник полиции С. Н. Шелепов, который отметил важность момента для всех присутствующих и пожелал быть достойными гражданами великой страны.