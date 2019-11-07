В столице Белоруссии на продажу выставили квартиру, которая словно бы застыла во времени – в трешке давно не делали ремонт и не меняли обстановку, квартира может похвастаться даже портретом Брежнева.

Дом, в котором продается квартира, расположен в центре города на улице Раковской. Построено здание в 1959 году. В доме 44 квартиры, фасад отремонтирован. Жилая площадь объекта – 51 метр, высота потолков – 3 метра. Недвижимость оценили в 135 тысяч долларов, сообщает onliner.by.Фото: ї onliner.byПравда, привлечь она может разве что любителей всего советского – кто-то превратил квартиру в настоящий склад артефактов развалившейся страны. Там можно найти керосиновую лампу, табличку с названием улицы, мебель и холодильники эпохи застоя, ковры. Пол в квартире деревянный, на кухне висит портрет Леонида Брежнева.Фото: ї onliner.byВпрочем, агентство, занимающееся продажей квартиры, обращает внимание на выгодное расположение дома, а не на особенности интерьера объекта.