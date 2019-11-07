В Москве следователю-криминалисту откусили щеку за то, что он занял чужое место в баре. ЧП произошло в караоке-клубе Лофт. Уточняется, что мужчина увидел свободное место у барной стойки и ..

В Москве следователю-криминалисту откусили щеку за то, что он занял чужое место в баре. ЧП произошло в караоке-клубе "Лофт".Уточняется, что мужчина увидел свободное место у барной стойки и занял его со спокойной душой. Через какое-то время к нему подошел некий Муслим Газалиев и попросил встать – мол, это было его место и он просто отходил на пару минут. Следователь не согласился, чем спровоцировал словесную перепалку. Муслим явно хотел подраться, но его оттащили. Тогда злоумышленник не придумал ничего лучше, чем укусить соперника в лицо и убежать. В результате случившегося пострадавший лишился части щеки. Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы, пишет телеграм-канал "Baza".