На протяжении недели в природных парках, образовательных учреждениях и социальных центрах будут проходить занятия, организованные специалистами Мосприроды.

11 ноября в столице стартует природоохранная эколого-просветительская акция Птица синица. На протяжении недели в природных парках, образовательных учреждениях и социальных центрах будут проходить занятия, организованные специалистами Мосприроды. Участники встреч узнают, как подкармливать птиц зимой, что им можно давать, а что нет, а также понаблюдают за пернатыми.Так, злаки в кормушке могут привлечь воробьев, щеглов и зеленушек, а шишки, орехи и желуди — дятлов и соек. Полакомиться засушенными ягодами рябины и боярышника прилетят снегири и свиристели.Ноябрь — удачный месяц для подготовки угощений для синиц, воробьев, соек, лазоревок, поползней, снегирей и других птиц, зимующих в городе. Дата начала акции выбрана неслучайно: 12 ноября — День Зиновия Синичника (Синичкин день). Считается, что в это время пернатые в предчувствии скорых холодов прилетают поближе к человеческому жилью и ждут помощи от людей.В декабре в нескольких городских парках проведут тематические квесты Птица синица.