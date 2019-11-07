По обвинению в совершении кражи комплектующих от железнодорожных путей перед судом предстанут трое местных жителей.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Мужчины 46, 57 лет и 41 года обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Фигуранты были задержаны оперативниками уголовного розыска ночью 31 июля на территории районного центра.При осмотре транспортного средства, на котором передвигались злоумышленрики, сотрудники полиции обнаружили около 200 металлических болтов, гаек и подкладок общей массой более 500 килограммов.Правоохранители установили, что металлические изделия, подозреваемые похитили на железнодорожных путях и в дальнейшем планировали реализовать.Сумма причиненного ущерба составила около 45 000 рублей.В ходе следствия обвиняемые полностью возместили ущерб.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.