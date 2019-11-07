В Новгородской области подросток получил огнестрельное ранение. Подробности инцидента пока неизвестны. В настоящее время он доставлен вертолетом в Москву в научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения.

В Новгородской области подросток пострадал в результате огнестрельного ранения. Подробности инцидента пока неизвестны. В настоящее время он доставлен вертолетом в Москву в научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения.О случившемся сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. По предварительной информации, трагический инцидент произошел в городе Сольцы. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося, в том числе то, с кем общался подросток, какие были взаимоотношения в семье. Также известно, что пострадавший учился в новгородском колледже.В областном Минздраве рассказали, что в местной больнице был проведен консилиум в целях определения тактики лечения больного. Подростку провели нейрохирургическую операцию, также с несовершеннолетним работали челюстно-лицевые хирурги. Вертолетом национальной службы санитарной авиации пострадавший доставлен в Москву для дальнейшего лечения.В УМВД области рассказали, что семья ребенка не состояла на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних и характеризуется положительно.