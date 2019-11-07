В течение октября задержанный умудрился ограбить три салона сотовой связи, похитив 62 телефона, и нескольких женщин на улице — уже доказано 12 эпизодов его преступной деятельности.

В течение октября задержанный умудрился ограбить три салона сотовой связи, похитив 62 телефона, и нескольких женщин на улице — уже доказано 12 эпизодов его преступной деятельности.Магазины, торгующие телефонами, преступник грабил по одной схеме: дожидался, когда в помещении останется одна работница, заходил внутрь под видом покупателя, запугивал сотрудницу и забирал, что попадет под руку.На улице грабитель нападал на одиноко идущих женщин и отнимал у них украшения, а в одном из случаев ему удалось отобрать у 50-летней пострадавшей сумочку, в которой находилось 120 тысяч рублей.Полицейские в итоге нашли преступника, и 30 октября к нему домой пришли сотрудники МВД по городу Новосибирску вместе со отрядом быстрого реагирования Росгвардии.Грабитель дверь не открыл, и ее пришлось выпилить с помощью специального инструмента, после чего преступник был задержан.Выяснилось, что мужчина уже был судим за кражу и разбой. К настоящему времени он дал признательные показания и содержится под стражей.