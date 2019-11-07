Концентрация паров спирта в выдыхаемом фигурантами воздухе многократно превышала норму.

В конце сентября текущего годана одной из улиц города Собинка сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль марки «Рено Логан» под управлением местного жителя. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположения полицейских. Алкогольное опьянение составило 1,558 мг/л.При аналогичных обстоятельствах ночью 6 октября 2019 года в Лакинске был задержан 32-летний нетрезвый водитель, управлявший мопедом марки «Дельта». Установлено, что алкогольное опьянение составило – 1,369 мг/л.В ходе проверок установлено, что ранее нарушители уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду.Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).