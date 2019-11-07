В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Volkswagen Scirocco сбил полицейского, пытаясь скрыться от погони. Инцидент произошел в минувшую среду, 6 ноября, сообщает . В Красносельском районе ..

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Volkswagen Scirocco сбил полицейского, пытаясь скрыться от погони. Инцидент произошел в минувшую среду, 6 ноября, сообщает .В Красносельском районе правоохранители обнаружили остановившуюся на проезжей части иномарку, владелец которой вел себя неадекватно. На требование полицейских предъявить документы мужчина никак не отреагировал и начал движение, передаетСотрудники патрульно-постовой службы стали преследовать автомобилиста и остановили его на перекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца. Когда один из правоохранителей подошел к иномарке, то водитель нажал на педаль газа и сбил его.Позднее злоумышленника все-таки удалось задержать. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Сотрудника полиции госпитализировали с закрытым переломом лодыжки. Возбуждено уголовное дело, сообщает