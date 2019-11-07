В Шереметьеве на борт самолета отказались пропускать кота, чей вес превышал допустимые нормы. Владелец животного, у которого был билет на рейс, вернул билет и отказался лететь, отказываясь провести полет без четвероногого.

В Шереметьеве на борт самолета отказались пропускать кота, чей вес превышал допустимые нормы. Владелец животного, у которого был билет на рейс, вернул билет и отказался лететь без четвероногого.О случившемся на своей странице в Facebook написал Михаил Галин. Его кота зовут Виктор, животное следовало с мужчиной по маршруту Рига – Москва – Владивосток. В рижском аэропорту проблем не возникло. Пассажир вместе с котом сели в самолет, где питомец чувствовал себя плохо, но в итоге они благополучно долетели в Москву. Сюрприз ждал мужчину в столичном Шереметьеве.На ветеринарном контроле в паспорт животного был поставлен штамп, после чего пассажир вместе с котом отправились регистрироваться на рейс Москва – Владивосток. "Ответственная" сотрудница аэропорта, по словам Галина, несколько раз поместила каждую его сумку на весы и сообщила, что четвероногий Виктор тоже будет взвешен. В результате весы показали, что кот отъелся до непозволительных для перевозки десяти килограммов.На это сотрудница аэропорта заявила, что кот не может лететь в салоне и должен отправиться в багаж. Владелец животного пытался убедить ее, что Виктор не сможет долететь живым во Владивосток за восемь часов. В ответ на это сотрудница Шереметьева возразила, что следует установленным правилам и не будет брать на себя ответственность за два лишних килограмма животного.Михаил Галин отказался лететь на данном рейсе и в итоге купил билет на другой самолет. Так как мест на ближайшее время не было, был найден единственный вариант в бизнес-классе и днем позже.Чтобы десятикилограммового питомца пустили на борт, его владелец принял решение найти похожее животное с меньшим весом. Котом-дублером стала миниатюрная кошечка Фиби. Весы показали допустимую норму, сотрудница авиакомпании выдала посадочный талон, и Михаил Галин вместе с толстым Виктором благополучно добрались до Владивостока.