Танцы, вокал, акробатика - это не отчетный концерт профессиональной труппы.

Танцы, вокал, акробатика - это не отчетный концерт профессиональной труппы. Это «ОГО-шоу» – конкурс талантов Владимирского государственного университета.На сцене – «Первый снег». К студенческому конкурсу «ОГО-шоу» музыканты специально сочинили песню. Тема – знакома каждому студенту.- Мы очень долго выбирали, какую песню будем "каверить", то есть перепевать, и я подумал, что пора бы уже с этим заканчивать и начать писать свою песню.Уже восемь лет в конце осени студенты ВлГУ задаются одним и тем же вопросом: чем удивить на конкурсе талантов? Никогда не знаешь, чего ждать, рассказывает проректор вуза, руководитель Профсоюзной организации ВлГУ Максим Фабриков. Он же председатель жюри.- Мы думали, что это будут только первокурсники, но когда мы объявил набор, что мы хотим шоу талантов, мы хотим посмотреть, на что способны наши студенты, мы поняли , что реально потребность в этом есть. Количество будет действительно огромное в разных жанрах, в разных номинациях.В этом году в финал ОГО Шоу вышло 100 участников. От первокурсников до выпускников.- Для кого-то конкурс становится стартом, во взрослую профессиональную жизнь. Кто-то просто заявляет о себе в новом амплуа, в любом случае, он позволяет ребятам раскрыться и заявить о себе.Поддержка федерального агентства по делам молодежи позволила расширить наставническую часть конкурса. Для ребят проводили мастер-классы, помогали доработать номера. Даниил и Денис выступали с миниатюрой из оперетты "Летучая мышь". Хотелось, чтобы было смешно, и, в то же время, актуально, говорят ребята.- Замечательные чувства, очень сложно передать это ощущение, прям чувствуешь кураж входишь в него и продолжаешь и когда видишь отдачу со стороны зрителей - тебе это продолжает нравиться.Сценические миниатюры, песни, танцы – во Владимирском госуниверситете много талантливых студентов. Но лучше всех оказалась Кристина Сапилова. Она получила Гран-при за номер «Воздушная гимнастика на кольце».Екатерина Таманова , Александр Чунаев. "Вести Владимир".