Злоумышленники напали на сотрудников офиса, нанесли им несколько ударов, используя предмет, похожий на нож, и похитили свыше 800 тысяч рублей...

СЧ СУ УВД по ЗелАО направлено в суд уголовное дело о разбойном нападении с причинением ущерба в особо крупном размере.Установлено, что один из фигурантов уголовного дела совместно с неустановленным соучастником проникли в помещение офиса, заранее зная о наличии в нем денежных средств, когда двое других наблюдали снаружи за окружающей обстановкой. После этого злоумышленники напали на сотрудников офиса, нанесли им несколько ударов в область головы, используя предмет, похожий на нож, похитили свыше 800 тысяч рублей.Кроме того, в ходе обыска по месту проживания одного из фигурантов сотрудниками полиции обнаружено и изъято вещество, которое, согласно заключению эксперта является психотропным веществом – амфетамином, общей массой 1,79 грамма.По данным фактам СЧ СУ УВД по ЗелАО возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 УК РФ «Разбой», 161 УК РФ «Грабеж», 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», соединенные в одно производство.К уголовной ответственности привлечены трое мужчин в возрасте от 29 до 52 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зеленоградский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28