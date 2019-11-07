Наставник футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко перед гостевой игрой группового этапа Лиги Европы против венгерского Ференцвароша сохраняет сдержанные оптимизм, несмотря на три поражения в первом круге турнира. Тренер надеется, что победа в Венгрии сохранит шансы для армейцев.

Наставник футбольного ЦСКА Виктор Гончаренко перед гостевой игрой группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша" сохраняет сдержанные оптимизм, несмотря на три поражения в первом круге турнира. Тренер надеется, что победа в Венгрии сохранит шансы для армейцев."Могу точно сказать: если кто-то думает, что мы бросили Лигу Европы и не будем сражаться, это не так, — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Важно одержать победу. Потом посмотрим, как сыграют "Эспаньол" и "Лудогорец". Понятно, что неприятную серию хочется изменить. Наша задача — изменить ее в Венгрии".Рассуждая об ошибках в первом матче с "Ференцварошем", наставник "красно-синих" сказал: "Надо говорить о неудачной серии в целом. Мы знали, что надо почистить нашу игру. Когда проводишь много матчей, теряется внимание к деталям. Наша задача — восстановить те навыки, которые есть. Важно улучшить взаимодействие игроков в атаке и обороне, расположение по позициям".Отвечая на вопрос "Насколько важны для команды удачные результаты в матчах с "Уфой" и "Зенитом"?", Гончаренко отметил: "Надо смотреть отрезками от сборной к сборной. У нас еще две игры до следующей паузы, надеемся их провести хорошо. После побед есть эмоциональный подъем. Мы не выиграли у "Зенита", но подчистили нашу игру. Это касается и обороны, и атаки. Есть моменты, которые надо улучшать, и, надеюсь, что в Лиге европы будем смотреться лучше. Это первостепенная задача".