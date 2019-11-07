Прохор Шаляпин, кажется, признал маленького Федора своим сыном. Певец помогает ухаживать за малышом.

Прохор Шаляпин, кажется, признал маленького Федора своим сыном. Певец помогает ухаживать за малышом.В 2017 году Прохор Шаляпин закрутил роман с ТатьянойГудзевой. Отношения влюбленных развивались так стремительно, что менее чемчерез год, пара объявила о помолвке. Влюбленные демонстрировали идиллию всоцсетях и даже познакомили родителей.После было несколько эфиров ток-шоу, на которых Прохор разоблачалТатьяну. Оказалось, что Гудзева обманывала, говоря, что ей всего 27 лет. Возлюбленной певца уже 40. Более того, женщина скрывала, что унее подрастает 14-летняя дочь. Помолвку в итоге расторгли.У певца нашлась новая зазноба. Прохор Шаляпин положил глазна экс-супругу Армена Джигарханяна пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.Однако несколько месяцев назад Гудзева заявила, что родилаот Шаляпина сына, которого назвала Федор. Якобы Прохор изменял своейдевушке Виталине, в результате чего и появился этот ребенок.Шаляпин был не уверен в своем отцовстве и требовал тест-ДНК.В итоге генетическое исследование провели в рамках популярного шоу. Результатшокировал певца – Федор его сын. Тогда верить экспертам отказался.Между тем, судя по всему, Татьяне удалось как-то умаслитьзнаменитость. Артист согласился встречаться с маленьким Федором. Сегодня, 7ноября, в "Инстаграм" Татьяны появились снимки, на которых Шаляпин склонился надетской кроваткой. "Отец вернулся", – написала экс-возлюбленная артиста. Видимо, в этот вечер Цымбалюк-Романовская осталась одна.7 Ноя 2019 в 6:30 PSTОтметим, что подписчики были удивлены появлениюв доме Татьяны Гудзевой. Интернет-обыватели пришли к выводу, что экс-возлюбленныескоро появятся в эфире какого-нибудь телеканала."Видимо скоро будет новый эфир какой нибудь передачи😉👍Виталина этого так не оставит 😂 а на счет Прохора...Дай бог чтобы это не разовая вспышка, пора уже повзрослеть и иметь свое мнение!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Виталинарвет и мечет", "Все правильно. Нужно быть мужчиной", "Очень хорошо!Сыну нуженпапа и папа у него не самый плохой. А вам, Танечка, только терпения!" -рассуждали пользователи Сети.