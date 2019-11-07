Прохор Шаляпин, кажется, признал маленького Федора своим сыном. Певец помогает ухаживать за малышом.
Прохор Шаляпин, кажется, признал маленького Федора своим сыном. Певец помогает ухаживать за малышом.
В 2017 году Прохор Шаляпин закрутил роман с Татьяной
Гудзевой. Отношения влюбленных развивались так стремительно, что менее чем
через год, пара объявила о помолвке. Влюбленные демонстрировали идиллию в
соцсетях и даже познакомили родителей.
После было несколько эфиров ток-шоу, на которых Прохор разоблачал
Татьяну. Оказалось, что Гудзева обманывала, говоря, что ей всего 27 лет. Возлюбленной певца уже 40. Более того, женщина скрывала, что у
нее подрастает 14-летняя дочь. Помолвку в итоге расторгли.
У певца нашлась новая зазноба. Прохор Шаляпин положил глаз
на экс-супругу Армена Джигарханяна пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую.
Однако несколько месяцев назад Гудзева заявила, что родила
от Шаляпина сына, которого назвала Федор. Якобы Прохор изменял своей
девушке Виталине, в результате чего и появился этот ребенок.
Шаляпин был не уверен в своем отцовстве и требовал тест-ДНК.
В итоге генетическое исследование провели в рамках популярного шоу. Результат
шокировал певца – Федор его сын. Тогда верить экспертам отказался.
Между тем, судя по всему, Татьяне удалось как-то умаслить
знаменитость. Артист согласился встречаться с маленьким Федором. Сегодня, 7
ноября, в "Инстаграм" Татьяны появились снимки, на которых Шаляпин склонился на
детской кроваткой. "Отец вернулся", – написала экс-возлюбленная артиста. Видимо, в этот вечер Цымбалюк-Романовская осталась одна.
7 Ноя 2019 в 6:30 PST
Отметим, что подписчики были удивлены появлению
в доме Татьяны Гудзевой. Интернет-обыватели пришли к выводу, что экс-возлюбленные
скоро появятся в эфире какого-нибудь телеканала.
"Видимо скоро будет новый эфир какой нибудь передачи😉👍
Виталина этого так не оставит 😂 а на счет Прохора...
Дай бог чтобы это не разовая вспышка, пора уже повзрослеть и иметь свое мнение!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Виталина
рвет и мечет", "Все правильно. Нужно быть мужчиной", "Очень хорошо!Сыну нужен
папа и папа у него не самый плохой. А вам, Танечка, только терпения!" -
рассуждали пользователи Сети.