На площади Ленина, у памятника вождю мирового пролетариата сегодня прошёл митинг КПРФ.

На площади Ленина, у памятника вождю мирового пролетариата сегодня прошёл митинг КПРФ. Сто два года назад произошло событие, разделившее историю страны на "до" и "после". Октябрьская революция привела к власти большевиков.Антон Сидорко, первый секретарь Владимирского областного комитета КПРФ: "Это было общество социальной несправедливости. 17-й год же показал, что возможно иное общество. Общество, где труд служит не извлечению прибыли, а труд служит всеобщему благу и процветанию. Что возможно общество, где правят принципы справедливости, равенства, братства, дружбы народов."До 1991 года 7 ноября был "красным днем календаря". В течение многих лет в этот день вся страна выходила на демонстрации. История всенародного праздника завершилась с распадом Союза. Во Владимире встреча, посвященная годовщине Октябрьской революции, собрала около двухсот человек. Это представители Левого Фронта, Ленинского комсомола, члены организации "Дети войны", Союза советских офицеров и партии КПРФ.