Он останется под стражей до 5 февраля

6 ноября во Владимире прошло заседание суда, на котором облсуд принял решение отменить приговор бывшему директору «Автоприбора» Алексею Мельникову. Дело направили на рассмотрение во Фрунзенский районный суд, сообщает прокуратура Владимирской области.В июле во Фрунзенском суде Алексея Мельникова признали виновным в двух эпизодах растраты и мошенничестве с техникой, поступившей на завод, и назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей. Обеим сторонам конфликта не понравилось решение суда, и они подали апелляцию.Рассмотрев жалобы защиты и обвинения, Владимирский областной суд сегодня принял решение отменить приговор и передать дело на рассмотрение обратно во Фрунзенский районный суд города Владимира, но уже в другом судейском составе. Заседание пройдёт 5 февраля. До этого времени Алексей Мельников, хоть и не осужденный, будет находиться под стражей.