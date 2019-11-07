Он останется под стражей до 5 февраля
6 ноября во Владимире прошло заседание суда, на котором облсуд принял решение отменить приговор бывшему директору «Автоприбора» Алексею Мельникову. Дело направили на рассмотрение во Фрунзенский районный суд, сообщает прокуратура Владимирской области.
В июле во Фрунзенском суде Алексея Мельникова признали виновным в двух эпизодах растраты и мошенничестве с техникой, поступившей на завод, и назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей. Обеим сторонам конфликта не понравилось решение суда, и они подали апелляцию.
Рассмотрев жалобы защиты и обвинения, Владимирский областной суд сегодня принял решение отменить приговор и передать дело на рассмотрение обратно во Фрунзенский районный суд города Владимира, но уже в другом судейском составе. Заседание пройдёт 5 февраля. До этого времени Алексей Мельников, хоть и не осужденный, будет находиться под стражей.