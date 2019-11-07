С них требовали 2 миллиона

Завершилось расследование уголовного дела в отношении троих владимирских бизнесменов, один из которых является депутатом сельского поселения Судогодского района. Им предъявлено обвинение в вымогательстве по предварительному сговору с применением насилия, сообщает СледКом по Владимирской области.В мае 2018 года инициатор вымогательства, посчитавший, что двое владимирских предпринимателей из сферы общественного питания украли его франшизу, решил с ними разобраться.Вместе со своими знакомыми он пригласил их в кафе, где убеждал предпринимателей, что франшиза сети алкомаркетов принадлежит ему, а за её использование они должны ему порядка 2 млн рублей. У потерпевших отобрали мобильные телефоны и стали избивать, требуя деньги. По их словам, угрожали выложить в Интернет видео расправы с родственниками.Чтобы прекратить избиение, бизнесменам пришлось передать налётчикам 300 тысяч рублей, пообещав в дальнейшем отдать всю сумму. Вплоть до задержания вымогателей, 9 июля 2018 года, с них требовали деньги, постоянно меняя требования и угрожая проблемами.