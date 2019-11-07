Картофель можно купить дешевле на 21,%%

Во Владимирской области осенью упали цены на наиболее часто встречающиеся в потребительской корзине продукты. Её стоимость снизилась на 5%, сообщает Росстат.Традиционно дешевле стали овощи и фрукты. Картофель, например, можно купить дешевле на 21,5 %, капусту – на 55,7%, а помидоры на 46%. На 24,2% подешевела морковь, на 34,3% – огурцы. Из фруктов больше всего цена упала на виноград – на 23%. Яблоки стали доступнее на 0,9%, а бананы – на 11,3.На говядину и свинину цена в среднем упала на 1%. Сахарный песок подешевел на 17,6%. А вот на мясо цены, наоборот, выросли. Больше всего это коснулось баранины, цена стала выше на 5,1%. Всего стоимость потребительской корзины на одного человека упала на 260 рублей.