Так они оценили свой ущерб за нарушение права на интеллектуальную собственность.

Жителям Владимира, осуществлявшим предпринимательскую деятельность (один из них - депутат сельского поселения Судогодского района) предъявлено обвинение в вымогательстве.Как установило следствие, инициатор вымогательства решил «разобраться» с двумя местными предпринимателями, которые, как он считал, нарушили его право на интеллектуальную собственность и завладели франшизой по открытию сети круглосуточных магазинов по реализации алкогольной продукции.Договорившись со своими знакомыми, он пригласил конкурентов в кафе, где и потребовал возместить ему 2 млн. рублей за якобы причиненный ущерб. У потерпевших отобрали мобильные телефоны, а разбирательство сопровождалось применением физической силы и угрозами.Попытки потерпевших объяснить, что они не нарушали ничьи права и не пользовались чужими технологиями по созданию и ведению бизнеса, не давали результата.Опасаясь агрессии вымогателей, переживая за свои жизни, жизнь и здоровье близких, мужчины согласились передать им 300 тысяч рублей.Вплоть до 09 июня 2018 года, вымогатели, ссылаясь на свой социальный статус и связи, в том числе и в криминальных кругах, меняли требования по размеру несуществующего долга и продолжали оказывать давление на бизнес - партнеров.В ходе следствия фигуранты не признали вину в инкриминируемом деянии. Против них возбуждено уголовное дело, которое будет рассматриваться в суде,