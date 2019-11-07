8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутенних дел Российской Федерации.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации на Аллее памяти в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области прошел торжественный митинг, посвященный памяти сотрудников органов внутренних дел, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга.В митинге приняли участие руководители служб и подразделений регионального УМВД, представители общественного совета и ветеранской организации, родственники погибших сотрудников и слушатели Центра. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.К мемориальному обелиску и памятнику Герою России генерал-полковнику милиции Ивану Ивановичу Голубеву были возложены цветы.В завершение мероприятия действующие сотрудники полиции и слушатели Центра профессиональной подготовки прошли торжественным маршем по Аллее Памяти, после чего гостей пригласили в музей ЦПП, где в неофициальной обстановке родственники погибших сотрудников пообщались с руководством УМВД, поделились воспоминаниями о своих родных.