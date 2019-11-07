Она смогла убежать, пока он отвлёкся

5 ноября во Владимире пьяный мужчина схватил на улице 9-летнюю девочку, затащил к себе домой и пытался изнасиловать. Школьница смогла убежать, пока насильник отвлёкся на зазвонивший домофон. На нападавшего возбуждено уголовное дело, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Сотрудникам полиции удалось арестовать мужчину в тот же день. Ему предъявлено обвинение за иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Состояние девочки в порядке, при надобности с ней будут работать психологи.