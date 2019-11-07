Возгорание произошло на конечной остановке «Рынок Флора». В 8:40 пожар был полностью потушен. Пострадавших нет.

По уточненным данным, предоставленным областным управлением МЧС, сообщение о пожаре поступило в 08:15. Загорелся автобус "Скания", следовавший по 14 маршруту. Возгорание произошло на конечной остановке «Рынок Флора» по адресу: г. Владимир, ул. Мостостроевская, у д. 2. На момент пожара людей в автобусе не было. В 8:40 пожар был полностью потушен. Его площадь составила 20 кв. м. Автобус выгорел полностью. Для тушения пожара привлекалось от МЧС России 7 человек и 3 ед. техники. Пострадавших нет