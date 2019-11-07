Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 57-летнего местного жителя.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 57-летнего местного жителя. Ему уже предъявлено обвинение в иных насильственных действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки.Следствием установлено, что 5 ноября пьяный мужчина на улице догнал девочку, схватил её и насильно привел к себе в квартиру, где начал совершать развратные действия. В квартире зазвонил домофон, мужчина отвлекся, малолетняя воспользовалась ситуацией и убежала. В тот же день при сопровождении сотрудников уголовного розыска отдела МВД России мужчина был задержан. Следователь ходатайствует перед судом о его аресте.Психологическое состояние пострадавшей 9-летней девочки находится под контролем специалистов. Сообщили в Следственном комитете.