Владимирская область попала в число регионов, где умерших в два раза больше чем родившихся.

На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года, сообщает Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76%.По данным на июль текущего года естественная убыль населения в 33-м регионе составила почти 5800 человек. Умерло больше 12 тысяч, а родилось чуть больше 5.Из-за рубежа во Владимирскую область приехало чуть меньше двух тысяч человек. Прирост населения был зафиксирован только в 17 регионах России, тогда как в 2018 году наблюдался в 20 субъектах РФ. Число умерших в 32 регионах превысило число родившихся в 1,5 - 2,1 раза."Радио России-Владимир"