На этот раз в Коврове. За запертой дверью находилась 10-летняя девочка. Она не отзывалась родителям полтора часа.

В сети появилось видео, как ковровские спасатели взламывают дверь в квартиру, в которую не могут войти родители. По прибытию к месту вызова выяснилось, что ребенок 10 лет не отзывается полтора часа. Сначала родители пытались открыть дверь сами, но не смогли. Было принято решение экстренно открывать дверь бензорезом. Но после серии ударов молотком внутренняя щеколда открылась. Вторую дверь пришлось выбивать ногами. Попав в квартиру, родители увидели ребенка. Девочка стояла в коридоре, испуганная. Оказалось, она просто крепко спала.Это уже второй случай вызволения ребенка за сутки. малыш оказался запертым в квартире. Спасателям пришлось вызволять его через балкон