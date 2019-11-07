В лондонском театре Пикадилли на головы зрителей упал потолок. Инцидент произошел во время спектакля Смерть коммивояжера. В результате несколько человек получили травмы, передает ..

В лондонском театре Пикадилли на головы зрителей упал потолок. Инцидент произошел во время спектакля "Смерть коммивояжера". В результате несколько человек получили травмы, передает телеканал "".По предварительной информации, конструкции кровли разрушились от времени. Многие очевидцы рассказали, что незадолго до происшествия слышали шум бегущей воды. Причины инцидента выясняют специалисты, сообщает "".