Недопустимо разрушать могилы и сносить памятники воинам, сражавшимся с фашизмом. Об этом в своем выступлении на Международной российско-словацкой научной конференции заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предостерег от попыток переписать историю.
Недопустимо разрушать могилы и сносить памятники воинам, сражавшимся с фашизмом. Об этом в своем выступлении на Международной российско-словацкой научной конференции заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предостерег от попыток переписать историю.
Россию и Словакию объединяет общая культура и история, но
особенно важно помнить об общей победе над фашизмом, отметил спикер Госдумы. Он
напомнил, что за освобождение республики свои жизни отдали более 63 тысяч солдат
и офицеров.
Переписывать историю недопустимо, подчеркнул Володин. Но в
наши дни могилы и памятники предков разрушаются даже в Польше – стране, которая
понесла наибольшие потери от фашизма, возмутился спикер Госдумы.
"Сегодня политики
Европы могут себя реализовать, потому что наши солдаты и офицеры остались там
лежать", – подчеркнул председатель нижней палаты.
Спикер прокомментировал предложение о встрече ветеранов – участников освобождения Словакии. Володин поддержал инициативу и
отметил, что Госдума совместно с парламентариями других стран внесет свой вклад в организацию мероприятия.
В конференции принял участие глава парламента Словакии
Андрей Данко. Он рассказал о хороших личных отношениях со спикером Госдумы и крепких связях между нашими странами.
"Отношения России и Словакии строятся на принципах дружбы,
отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств.
Нам крайне важно, чтобы наши коллеги из европейских стран делали все со своей
стороны, чтобы такие же стандарты реализовывались", – подчеркнул Володин.