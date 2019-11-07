Недопустимо разрушать могилы и сносить памятники воинам, сражавшимся с фашизмом. Об этом в своем выступлении на Международной российско-словацкой научной конференции заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предостерег от попыток переписать историю.

Недопустимо разрушать могилы и сносить памятники воинам, сражавшимся с фашизмом. Об этом в своем выступлении на Международной российско-словацкой научной конференции заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предостерег от попыток переписать историю.Россию и Словакию объединяет общая культура и история, ноособенно важно помнить об общей победе над фашизмом, отметил спикер Госдумы. Оннапомнил, что за освобождение республики свои жизни отдали более 63 тысяч солдати офицеров.Переписывать историю недопустимо, подчеркнул Володин. Но внаши дни могилы и памятники предков разрушаются даже в Польше – стране, котораяпонесла наибольшие потери от фашизма, возмутился спикер Госдумы."Сегодня политикиЕвропы могут себя реализовать, потому что наши солдаты и офицеры остались тамлежать", – подчеркнул председатель нижней палаты.Спикер прокомментировал предложение о встрече ветеранов – участников освобождения Словакии. Володин поддержал инициативу иотметил, что Госдума совместно с парламентариями других стран внесет свой вклад в организацию мероприятия.В конференции принял участие глава парламента СловакииАндрей Данко. Он рассказал о хороших личных отношениях со спикером Госдумы и крепких связях между нашими странами."Отношения России и Словакии строятся на принципах дружбы,отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств.Нам крайне важно, чтобы наши коллеги из европейских стран делали все со своейстороны, чтобы такие же стандарты реализовывались", – подчеркнул Володин.