Региональный Минздрав излучил результаты проверки городской больницы города Миасса. Комиссия направилась туда в экстренном порядке после шокирующего случая, когда санитарка умыла одну из пациенток половой тряпкой, передает ГТРК Южный Урал.

Региональный Минздрав излучил результаты проверки городской больницы города Миасса. Комиссия направилась туда в экстренном порядке после шокирующего случая, когда санитарка умыла одну из пациенток половой тряпкой, передает ГТРК "Южный Урал".На любительском видео сотрудница медучреждения проводит гигиенические процедуры грязной ветошью, а на полу находится таз с мутной водой. В Интернете ролик вызвал целую волну возмущения — тысячи просмотров и множество негативных комментариев.Члены спецкомиссии согласились с тем, что подобное поведение является недопустимым и вынесли по этому поводу официальное заключение. "Проведенная ревизия показала, что персонал нарушил обязательные требования по оказанию медицинской помощи и соблюдению медицинской и деонтологической этики", – сообщается в официальном письме регионального правительства.Проверка завершилась жестким кадровым решением – главврач медицинского учреждения Денис Маханьков уволен с сегодняшнего дня. Новый руководитель проконтролирует устранение всех нарушений и определит меру наказания для причастных к инциденту сотрудников.