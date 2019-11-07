Заявление Ольги Бузовой, о том, что она сталкивалась с
домашним насилием, будучи в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, некоторым
показалось неправдивым. По мнению шоумена Рустама Солнцева, поющая телеведущая таким
образом себя пиарит.
Заявление Ольги Бузовой, о том, что она сталкивалась с
домашним насилием, будучи в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, некоторым
показалось неправдивым. По мнению шоумена Рустама Солнцева, поющая телеведущая таким
образом себя пиарит.
В словах Ольги Рустаму не хватило доказательств. Солнцев
полагает, что Бузова либо врет, либо преувеличивает.
Если бы в семье футболиста и телеведущей было бы реальное рукоприкладство,
то об этом быстро бы стало известно. Более того, по мнению шоумена Ольга не из
тех людей, которые стали бы замалчивать ситуацию.
"Если Тарасов все-таки
ее бил, то это были какие-нибудь затрещины. Ну… Вы на него посмотрите! Понятно,
что у него лицо недоумка, как, собственно, и у нее тоже. Ну и как? Они там
дрались что ли? Может выпивши приходил пендаля ей давал. Полетала чуть-чуть по
квартире, ну что-то такое", – сказал Рустам на своем ютуб-канале.
Солнцев считает, что теледива из-за своего признания
выглядит "по-дебильному", ведь сама она является ведущей и лицом скандального телепроекта
"Дом-2". Это шоу буквально пропитано насилием. В Сети можно найти множество кадров, как жители телестройки наминают друг другу бока.
Также могла использовать тему домашнего насилия
для привлечения внимания к собственной персоне. "Она могла просто соврать. Им
рассказывать уже нечего: ей и ее так называемой команде "Замечательные армяне"
– КВН-команда. И они придумывают", – высказался Рустам Солнцев.
После шоумен добавил, что развод и Дмитрия Тарасова случился из-за банальных измен. По словам Рустама Солнцева, телеведущая и футболист были обоюдно друг другу неверны и, когда это "вылезло", брак рухнул.
21 Окт 2019 в 10:42 PDT