Заявление Ольги Бузовой, о том, что она сталкивалась с домашним насилием, будучи в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, некоторым показалось неправдивым. По мнению шоумена Рустама Солнцева, поющая телеведущая таким образом себя пиарит.

Заявление Ольги Бузовой, о том, что она сталкивалась сдомашним насилием, будучи в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, некоторымпоказалось неправдивым. По мнению шоумена Рустама Солнцева, поющая телеведущая такимобразом себя пиарит.В словах Ольги Рустаму не хватило доказательств. Солнцевполагает, что Бузова либо врет, либо преувеличивает.Если бы в семье футболиста и телеведущей было бы реальное рукоприкладство,то об этом быстро бы стало известно. Более того, по мнению шоумена Ольга не изтех людей, которые стали бы замалчивать ситуацию."Если Тарасов все-такиее бил, то это были какие-нибудь затрещины. Ну… Вы на него посмотрите! Понятно,что у него лицо недоумка, как, собственно, и у нее тоже. Ну и как? Они тамдрались что ли? Может выпивши приходил пендаля ей давал. Полетала чуть-чуть поквартире, ну что-то такое", – сказал Рустам на своем ютуб-канале.Солнцев считает, что теледива из-за своего признаниявыглядит "по-дебильному", ведь сама она является ведущей и лицом скандального телепроекта"Дом-2". Это шоу буквально пропитано насилием. В Сети можно найти множество кадров, как жители телестройки наминают друг другу бока.Также могла использовать тему домашнего насилиядля привлечения внимания к собственной персоне. "Она могла просто соврать. Имрассказывать уже нечего: ей и ее так называемой команде "Замечательные армяне"– КВН-команда. И они придумывают", – высказался Рустам Солнцев.После шоумен добавил, что развод и Дмитрия Тарасова случился из-за банальных измен. По словам Рустама Солнцева, телеведущая и футболист были обоюдно друг другу неверны и, когда это "вылезло", брак рухнул.21 Окт 2019 в 10:42 PDT