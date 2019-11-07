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<a href="https://33live.ru/novosti/07-11-2019-xokkej-obyavlen-sostav-sbornoj-rossii-na-match-kubka-karyala-s-finlyandiej.html" target="_blank">Хоккей. Объявлен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с Финляндией</a> - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Алексеем Кудашовым определился с составом на предстоящий первый – матч Еврохоккейтура сезона-2019/20 – Кубка Карьяла против команды Финляндии.