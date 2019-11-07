Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Алексеем Кудашовым определился с составом на предстоящий первый – матч Еврохоккейтура сезона-2019/20 – Кубка Карьяла против команды Финляндии.
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Алексеем Кудашовым определился с составом на предстоящий первый – матч Еврохоккейтура сезона-2019/20 – Кубка Карьяла против команды Финляндии.
Вратари: Бочаров (Бобков);
Первое звено: Блажиевский – Ожиганов, Слепышев – Карнаухов – Окулов;
Второе звено: Черепанов – Сергеев, Макеев – Кадейкин – Сошников;
Третье звено: Зуб – Рафиков, Кузьменко – Швец-Роговой – Бурдасов;
Четвертое звено: Мищенко – Шарипзянов, Шумаков – Семёнов – Жафяров, Алексеев.