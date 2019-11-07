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<a href="https://33live.ru/novosti/07-11-2019-ya-ego-vygnala-milyavskaya-otnimaet-u-muzha-samoe-cennoe.html" target="_blank">Я его выгнала: Милявская отнимает у мужа самое ценное</a> - Шумиха вокруг развода Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова набирает обороты. Адвокат певицы объявил, что в ближайшее время представит доказательства неверности супруга артистки. Если суд признает брак Лолиты и Дмитрия фиктивным, тот лишится очень важной вещи.