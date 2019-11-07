По данным Счетной палаты, за 8 месяцев 2019 года численность населения России сократилась на 52,5 тысячи и составила 146,7 миллиона человек. Естественный прирост населения произошел лишь в 17 регионах страны.

По данным Счетной палаты, за 8 месяцев 2019 года численность населения России сократилась на 52,5 тысячи и составила 146,7 миллиона человек. Естественный прирост населения произошел лишь в 17 регионах страны (в 2018 году он отмечался в 20 субъектах РФ), передает РИА Новости.Аудиторы фиксируют естественную убыль населения уже четвертый год. При этом миграционный прирост компенсирует этот процесс лишь частично, указывает в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.По мнению специалистов, данная ситуация создает риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения.