В России могут ввести ответственность за приобретение украденных персональных данных и любое их использование. Соответствующие поправки в законодательство готовит Роскомнадзор.

В России могут ввести ответственность за приобретение украденных персональных данных и любое их использование. Соответствующие поправки в законодательство готовит Роскомнадзор. Сейчас наказание предусмотрено только за распространение украденной информации."Я думаю, это позиция правильная. Мы с вами слышим постоянно плохие новости, что данные утекли оттуда, отсюда. Мы надеемся, что эти инициативы будут поддержаны", — заявил руководитель ведомства Александр Жаров, выступая на международной конференции "Защита персональных данных".Он напомнил, что в последнее время все чаще совершаются преступления, связанные с оформлением поддельных документов или совершением сделок с использованием украденных персональных данных.По словам Жарова, к весенней сессии разрабатываемый законопроект будет вынесен на общественное осуждение. Он также призвал бизнес и общественные организации присоединиться к обсуждению инициативы ведомства, передает "Интерфакс".В Совете Федерации уже поддержали предложение Роскомнадзора."Поддерживаю идею, но для этого необходимо вводить ответственность за продажу баз данных, собранных преступным путем", — сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.В Госдуме также положительно отнеслись к инициативе, пообещав внимательно рассмотреть готовящийся законопроект."Мы считаем правильным, что именно правоприменитель выходит с такой инициативой, потому что он в ежедневном режиме сталкивается с регулированием этой сферы и видит, чего не хватает с точки зрения действующего законодательства", — отметил глава комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.