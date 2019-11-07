Полиция и волонтеры ищут в Москве сбежавшего из дома подростка. Родители заставляли его стричься. По данным телеграм-канала Baza, мальчик ушел из дома 28 октября после ссоры с матерью. ..

Полиция и волонтеры ищут в Москве сбежавшего из дома подростка. Родители заставляли его стричься.По данным телеграм-канала "Baza", мальчик ушел из дома 28 октября после ссоры с матерью. Женщина требовала, чтобы он сходил в парикмахерскую. Уже после его ухода мама нашла в его комнате пакет с волосами – мальчик побрился налысо. С собой подросток взял несколько школьных учебников по любимым предметам – алгебре, физике, истории и русскому языку. Поиски пропавшего продолжаются.