Не так давно в прессе прозвучали высказывания от пресс-секретаря немецкого издания Deutsche Welle о том, что представитель медиахолдинга не встречался с сотрудниками МИД России и не признавал неправоту издания. Мария Захарова прокомментировала ситуацию.

Не так давно в прессе прозвучали высказывания отпресс-секретаря немецкого издания Deutsche Welleо том, что представитель медиахолдинга не встречался с сотрудникамиМИД России и не признавал неправоту издания. Мария Захарова прокомментировала ситуацию.Официальный представитель МИД России за словом в карман не лезет. Наглая ложь немецкого издания заставила ее эмоционально взорваться и высказаться о ситуации в достаточно резкой форме. Она отметила, что ход встречи подробно записывался."Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное", – эмоционально высказалась Захарова.Как телеканал "Царьград", министру крайне не понравилось подобное поведении пресс-секретаряDeutsche Welle. Она уточнила, что отрицать наличие встречи и тему ее дискуссии значит позорить самих себя. Женщина подробно рассказала, кто присутствовал на собрании, о чем говорили и даже, что было на столе."Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мыугощали. Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, ядумаю", – отметила Мария в своем посте на личной странице в социальной сети "Фейсбук".Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против ограничений вотношении иностранных СМИ, включая DW. Он рассказывал, что на встрече спресс-секретареммедиахолдинга последний признал, что материалы изданиябыли некорректны, касательно акций протеста в Москве. Впрочем, после этогопредставитель медиахолдинга принялся вдруг яростно отрицать и факт признания ошибок,и то, что встреча все-таки состоялась.