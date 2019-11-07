Не так давно в прессе прозвучали высказывания от
пресс-секретаря немецкого издания Deutsche Welle
о том, что представитель медиахолдинга не встречался с сотрудниками
МИД России и не признавал неправоту издания. Мария Захарова прокомментировала ситуацию.
Не так давно в прессе прозвучали высказывания от
пресс-секретаря немецкого издания Deutsche Welle
о том, что представитель медиахолдинга не встречался с сотрудниками
МИД России и не признавал неправоту издания. Мария Захарова прокомментировала ситуацию.
Официальный представитель МИД России за словом в карман не лезет. Наглая ложь немецкого издания заставила ее эмоционально взорваться и высказаться о ситуации в достаточно резкой форме. Она отметила, что ход встречи подробно записывался.
"Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное", – эмоционально высказалась Захарова.
Как телеканал "Царьград", министру крайне не понравилось подобное поведении пресс-секретаря
Deutsche Welle. Она уточнила, что отрицать наличие встречи и тему ее дискуссии значит позорить самих себя. Женщина подробно рассказала, кто присутствовал на собрании, о чем говорили и даже, что было на столе.
"Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы
угощали. Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я
думаю", – отметила Мария в своем посте на личной странице в социальной сети "Фейсбук".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против ограничений в
отношении иностранных СМИ, включая DW. Он рассказывал, что на встрече с
пресс-секретарем
медиахолдинга последний признал, что материалы издания
были некорректны, касательно акций протеста в Москве. Впрочем, после этого
представитель медиахолдинга принялся вдруг яростно отрицать и факт признания ошибок,
и то, что встреча все-таки состоялась.