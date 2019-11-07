Ранее Зеленский говорил, что шокирован проблемами на местных заводах. Он поручил правительству разобраться, почему предприятия не работают

Ранее Зеленский говорил, что шокирован проблемами на местных заводах. Он поручил правительству разобраться, почему предприятия не работаютКак отмечает , президент Украины сообщил, что на местном машиностроительном заводе, выпускавшем во времена СССР 900 танков в год, собран всего один танк за последние 10 лет. Он указал и на то, что накопились огромные задолженности по зарплате, а ее размер в принципе остается катастрофически низким.По его словам, в Харькове сосредоточено около 10% военных мощностей Украины, причем существенная часть их сегодня работает на экспорт, производя армейские машины для других стран. Зеленский поручил правительству решить проблему, передает .Однако пользователей соцсетей, посмотревших видео с пресс-конференции, больше всего поразило не упадническое состояние заводов, а то, что глава государства назвал промышленный концерн "Укроборонпром" концертом. Под опубликованным заинтересованные лица даже сосчитали, сколько раз ошибся Зеленский – целых три раза, добавили в ."Была Украина – а стала Нелохия, которую населяют нелохи...Всего полгода назад "Украина" выбирала Зеленского и "самый умный и разумный" народ был опьянен самыми благостными мечтами.Жизнь должна была наступить совершенно райская...Всего полгода прошло...", – написал один из пользователей YouTube.