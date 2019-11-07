Ковровчане, проживающие по улице Муромская сегодня остались без тепла и опоздали на работу. Причина - крупная коммунальная авария.

Ковровчане, проживающие по улице Муромская сегодня остались без тепла и опоздали на работу. Причина - крупная коммунальная авария.Как сообщает сайт , утечка на теплосетях произошла ещё 4 ноября, она составляла около 20 кубометров в час. Как оказалось, данный участок вошёл в программу модернизации. Работы должны были быть закончены сегодня в 6 утра, но по словам подрядчика вмешалась погода. В результате аварии без тепла остались 24 дома, детский сад, школа и спорткомплекс. А из-за вскрытого участка дороги троллейбусам не хватало длины рогов для объезда препятствий. Сегодня на заседании в горадминистрации пообещали восстановить движение транспорта и дать отопление уже к этому часу, а подрядчика привлечь к ответственности.