Они планировали продать это за 45 тысяч рублей

В Муромском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении трёх местных жителей. Мужчин 46, 57 и 41 года обвиняют в краже болтов, гаек и подкладок стоимостью около 45 тысяч рублей, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Полиция остановила мужчин в Муроме ночью 31 июля. В машине у них обнаружили около 200 металлических болтов, гаек и подкладок массой более 500 кг. Выяснилось, что металлические изделия они похитили на железнодорожных путях и планировали сдать в пункт приёма металлолома. Там за это могли заплатить около 45 тысяч рублей.