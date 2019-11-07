В Кольчугине вынесли приговор 43-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в убийстве.

В Кольчугине вынесли приговор 34-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в убийстве. Сообщили в региональном Следственном комитете.Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Приятели катались на автомобиле по территории Кольчугинского района. Между ними произошел конфликт. Со слов обвиняемого, пассажир мешал ему вести автомобиль и создавал угрозу ДТП. Водитель ударил приятеля локтем в область шеи. До самого вечера мужчина продолжал кататься по городу, якобы полагая, что приятель крепко спит. Обнаружив, что тот не подает признаков жизни, проследовал к лес, переместил тело на землю, облил бензином и поджог. Забрав телефон погибшего, обвиняемый скрылся.Раскрытие преступления проходило в сложных условиях, с применением современных криминалистических технологий. Обвиняемого задержали в марте этого года. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.