В четверг, 7 ноября, на территории строящегося жилого комплекса Гоголь парк в подмосковных Люберцах случился пожар. На нижнем этаже в одной из многоэтажек загорелся утеплитель, ..

В четверг, 7 ноября, на территории строящегося жилого комплекса "Гоголь парк" в подмосковных Люберцах случился пожар. На нижнем этаже в одной из многоэтажек загорелся утеплитель, передаетСпасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает "". В настоящее время специалисты выясняют точные причины возгорания.