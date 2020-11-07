Кандидат в президенты США Джозеф Байден объявил о победе на выборах. Действующий глава государства Дональд Трамп молниеносно отреагировал на слова соперника.

Кандидат в президенты США Джозеф Байден объявил о победе на выборах. Действующий глава государства Дональд Трамп молниеносно отреагировал на слова соперника.Выборы президента США подошли к концу, заявил представитель демократической партии Джозеф Байден. Он объявил о своей победе. Политик заявил, что американцам нужно забыть о разногласиях и объединиться.О выигрыше демократов сообщили и крупнейшие мировые СМИ, например, Associated Press. Поддержали Байдена и местные телеканалы – Fox News CNN и NBC.Соперник-республиканец Дональд Трамп быстро отреагировал на заявление оппонента. По его мнению, подводить итоги пока рано. "Я не успокоюсь, пока американцы не получат честного подсчета, которого они заслуживают", – уточнил он."Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены", – заявил Трамп.Отметим, что президент США и до этого заявлял о возможных махинациях на выборах. Его удивила ситуация с подсчетом голосов в колеблющихся штатах. Во многих из них Трамп лидировал, пока дело не дошло до бюллетеней, поданных по почте. Считается, что этот способ голосования выбирали в большинстве своем демократы: они настаивают на тотальном карантине из-за пандемии коронавируса.Важно отметить, что официального объявления итогов выборов президента США пока не было. Не исключено, что подсчет голосов займет недели или даже месяцы из-за судебных тяжб: республиканцы пытаются доказать, что в ключевых штатах считались нечестно.