Провести время в пробке или в ожидании зёлёного сигнала светофора можно неожиданно интересно. Как это, к примеру, удалось водителям проезжавшим Ковровский район.

Провести время в пробке или в ожидании зёлёного сигнала светофора можно неожиданно интересно. Как это, к примеру, удалось водителям проезжавшим Ковровский район.- Пока стоишь на светофоре - тебе мультики показывают. Прикольно.Почему информационный экран в Сенинских двориках, призванный сообщать о дорожных изменениях и пропаганде безопасности движения, выполнял функции телевизора - неизвестно. Но по крайней мере, скрасил ожидание нескольким автолюбителям. Правда, в комментариях большинство жителей региона не оценили эту заботу о водителях, заметив, что такие "весёлые картинки" могут отвлечь участников дорожного движения и привести к невесёлым последствиям.