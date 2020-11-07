В последние месяцы каждые выходные для минчан означали новые протесты и новые репрессии. Но на сей раз в город неожиданно пришел небольшой праздник.

В последние месяцы каждые выходные для минчан означали новые протесты и новые репрессии. Но на сей раз в город неожиданно пришел небольшой праздник.В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии новой линии Минского метрополитена. Третья, Зеленолужская ветка метро будет отмечена на карте подземки соответствующим названию цветом – зеленым.Глава государства лично спустился в метро и пообщался с его сотрудниками. Они, в свою очередь, вручили президенту неоднозначный подарок – проездной билет, чем вызвали бурную реакцию в Сети. В интернете белорусы начали шутить на тему того, что Батьке следовало бы спускаться в метро не только на открытия, но и в целом почаще общаться с простыми гражданами. Многие были уверены, что этим жестком Лукашенко указали на необходимости куда-нибудь уехать и оставить наконец президентский пост.И Александр Лукашенко неожиданно дал понять, что готов это сделать. По крайней мере, он заявил, что готов провести в стране новые выборы."Гарантирую вам новые выборы – тогда, когда вы примете решение. Гарантирую", – заявил белорусский лидер, обращаясь к народу.Неизвестно, что сподвигло Батьку произнести эти слова. Вероятно, последней каплей стали санкции, которые накануне против него ввел Евросоюз. Но действительно ли белорусам наконец удалось добиться своего – остается только предполагать.