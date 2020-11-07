Находясь в квартире у пенсионерки, злоумышленник попросил у нее воды, и пока женщина ходила на кухню, он похитил её сбережения...

Оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы задержали подозреваемого в краже сбережений у пожилой женщины.В полицию с заявлением обратилась 88-летняя жительница столицы. Пенсионерка рассказала, что после визита неизвестного мужчины из её квартиры пропали денежные средства в размере более 400 тысяч рублей.Полицейскими установлено, что во время прогулки около дома, расположенного на улице Вилиса Лациса, к заявительнице обратился мужчина с предложением покупки постельного белья. Заинтересовавшись товаром, женщина проследовала домой, для того чтобы расплатиться с продавцом. Находясь в квартире, злоумышленник попросил у пенсионерки попить и, пока та ходила на кухню, похитил её сбережения, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Дубравной улице. Им оказался 32-летний приезжий мужчина.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-группа УВД по СЗАО(499) 192-59-56