Злоумышленник являлся сотрудником кафе. Имея доступ к сейфу, он совершил кражу денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт задержали подозреваемого в краже денежных средств.В территориальный отдел полиции обратился генеральный директор одной из организаций столицы. Он сообщил о том, что в принадлежащем ему кафе из сейфа были похищены денежные средства. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Елецкой улице задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний москвич. Установлено, что злоумышленник являлся сотрудником кафе. Имея доступ к сейфу, он совершил кражу денежных средств, которыми распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Аэропорт возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29